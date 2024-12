Fonseca su tutte le furie: la sentenza è netta!

Le parole di Fonseca al termine del match tra Atalanta e Milan infiamma l’ambiente, dopo la sconfitta di oggi

Spettacolo e intensità non sono mancati nella sfida della 15ª giornata di campionato tra Atalanta e Milan, conclusasi 2-1 per i padroni di casa. Il match, atteso con trepidazione da entrambe le tifoserie, ha rispettato le aspettative, regalando emozioni fino all’ultimo secondo.

L’Atalanta, guidata da Gian Piero Gasperini, ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra solida e capace di colpire nei momenti decisivi.

È stato l’ex di giornata, Charles De Ketelaere, ad aprire le marcature al 12° minuto. La risposta del Milan non si è fatta attendere, con Álvaro Morata che ha sfruttato al meglio un’indecisione difensiva per riportare il punteggio in parità fino alla fine del primo tempo.

La ripresa è stata una battaglia di nervi, con occasioni da entrambe le parti e un Milan attento a contenere le offensive avversarie. A pochi minuti dal termine, è stato Lookman a decidere l’incontro: sugli sviluppi di un calcio piazzato, l’attaccante nigeriano ha infilato di testa il gol del definitivo 2-1, mandando in estasi il Gewiss Stadium.

Con questa vittoria, l’Atalanta si porta momentaneamente al primo posto, in attesa della gara del Napoli di domenica. Per il Milan, invece, è un duro colpo: i rossoneri restano settimi e rischiano di essere superati dal Bologna, impegnato domani contro la Juventus.

Paulo Fonseca dovrà ora lavorare per ritrovare quella continuità necessaria per tornare a competere ai vertici.

Fonseca sbotta al termine del match: “L’arbitro è stato un fattore negativo in questa partita”

Fonseca è intervenuto al termine del match tra Atalanta e Milan, esprimendo tutto il suo rammarico per la sconfitta e la delusione sull’arbitraggio, che ha contribuito a tale risultato.

“Sono sempre stato zitto, mai ho parlato di loro – degli arbitri – ma questa è una mancanza di rispetto per il Milan quello che stanno facendo” – dice Fonseca a Sky, in merito alla rete del momentaneo 1-0 realizzato dall’ex De Ketelaere.

“Sono stanco di vedere sempre le stesse cose e contro gli stessi club. Contro il Milan è sempre la stessa storia, non c’è rispetto per il Milan. Io non ho paura di dire la verità” – ribadisce Fonseca.

Ancora sull’arbitraggio: “L’arbitro di oggi ha fatto il Var contro l’Udinese e abbiamo visto cos’è successo. Io avevo paura di quest’arbitro per questa partita e abbiamo visto come ha iniziato stasera“.

Intervistato anche ai microfoni di DAZN, ha parlato anche della partita: “La partita è stata equilibrata, abbiamo avuto la palla in prima fase ma abbiamo sbagliato la fase per arrivare nell’area dell’Atalanta, soprattutto nel secondo tempo. Alla fine abbiamo preso due gol da palle ferme“.

Sulla classifica: “12? Devo dire che dobbiamo guardare alla prossima partita, senza pensare molto alla classifica. La squadra ha giocato bene, anche se abbiamo perso. Dobbiamo continuare a lavorare, i giocatori stanno facendo bene, tornare alle vittorie” – termina Fonseca.