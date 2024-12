“Il calcio ora non è importante”: caso Bove, arriva il bellissimo messaggio di Fonseca

La tragedia sfiorata per Edoardo Bove ha tenuto in ansia milioni di tifosi e addetti ai lavori e ha parlato anche Fonseca.

L’ultimo weekend di serie A ha visto quasi una tragedia in diretta tv. Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove è stato colpito improvvisamente da un malore durante il posticipo pomeridiano del turno di campionato tra il club gigliato e l’Inter campione d’Italia. Bove è crollato a terra da un momento all’altro ed ha rischiato la vita.

Paulo Fonseca conosce molto bene Bove, è stato il primo a credere in lui e lanciò giovanissimo il calciatore in serie A. Entrambi militavano nella Roma, uno era il tecnico e l’altro una giovane promessa uscito dalla Cantera. Nella conferenza stampa odierna – riportata ai microfoni di Milan Tv – Fonseca ha cominciato la conferenza parlando del giovane talento e di ciò che è accaduto nel weekend.

Caso Bove, bellissime parole di Fonseca

Il tecnico rossonero ha parlato cosi riguardo il giovane centrocampista della Fiorentina: “Stavo guardando Fiorentina Inter ed è stato un momento molto difficile da guardare, Edoardo è un giovane con il quale ho lavorato a Roma e dispiace molto per quello che è successo. Alla fine lui è cosciente e questa è la cosa più importante. Il calcio non è importante, in questo momento la salute è la priorità”. Il tecnico ha proseguito ed ha avuto parole belle nei suoi confronti:

“Mando al ragazzo un grande abbraccio da parte di tutta la squadra e dalla società, da tutti coloro che sono qui. Oggi abbiamo parlato molto di questo, c’erano ragazzi preoccupati e quindi speriamo che Edoardo possa recuperare il prima possibile”, ha chiuso l’argomento in questo modo il tecnico rossonero.