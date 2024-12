Infortunio Pulisic, le ultime in casa Milan: ansia Fonseca

I rossoneri si preparano per la sfida all’Hellas Verona con l’americano ancora indisponibile. Presto nuovi esami per lui.

Il Milan questa sera scenderà in campo al Bentegodi di Verona per la sfida all’Hellas. Una partita sicuramente alla portata degli uomini di Fonseca che, però, stanno avendo un andamento piuttosto altalenante dall’inizio della stagione. Morata e compagni, infatti, pur regalando prestazioni di spessore ai propri tifosi (vedi contro Real e Inter), continuano a perdere punti con le “piccole”. Basti pensare ai pareggi con Genoa, Cagliari e così via. Un problema quindi sicuramente mentale, di attenzione e motivazione, oltre che tecnico-tattico.

Nessun rilassamento concesso, dunque, anche perché la vetta della classifica si allontana, così come il quarto posto necessario per la qualificazione alla prossima Champions League. Oltre le solite Inter, Napoli e Atalanta, quest’anno ci sono anche Lazio e Fiorentina che corrono a gran ritmo, senza dimenticare la Juventus anche se un po’ in ritardo. Al Milan quindi, per recuperare in classifica, servirebbe un filotto di parecchie vittorie di fila. A cominciare da stasera.

Anche stasera indisponibile Pulisic: come sta l’americano

Le premesse però per Fonseca non sono ottime. L’infermeria infatti, negli ultimi tempi, presenta un po’ di affollamento. In particolare lascia un po’ perplessi la situazione legata a Chrstian Pulisic. L’ex Chelsea è uscito dal campo per infortunio durante il match del 6 dicembre a Bergamo contro l’Atalanta. Per lui una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro.

Ancora non sono chiari i tempi di recupero ma, come anticipato, sicuramente non riuscirà a prendere parte alla trasferta di stasera. La speranza è quella di rivederlo, almeno nell’elenco dei convocati, per la partita contro la Roma del 29 di dicembre. Un recupero che sarebbe fondamentale per Fonseca, con l’americano che in questa prima parte di stagione ha rappresentato il vero top player del Milan, molto più di Leao o di Morata. Non è un caso che il calciatore sia già ampiamente in doppia cifra se sommiamo i gol e gli assist.

Inoltre, le condizioni non ottimali anche di alcuni compagni, come ad esempio Musah e Okafor, non consentono nemmeno degni ricambi al suo posto. Una situazione dunque abbastanza delicata da gestire per Fonseca. Lunedì comunque Pulisic sosterrà nuovi esami e si avrà un quadro più chiaro. Se dovessero andar bene, potrebbe già iniziare a lavorare con maggiore intensità e dunque avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida con i giallorossi.