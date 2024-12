Mercato Milan, Moncada stregato dal giovane talento: i rossoneri preparano l’assalto

Il Milan è pronto a farsi largo tra le big del calcio europeo per portare il giovane talento in maglia rossonera: Moncada fa sul serio.

Il Milan continua a tenere alto il proprio livello di attenzione per quanto riguarda il mercato. Il club rossonero da diverso tempo avrebbe dato il via a molteplici considerazioni, una di queste porta in Argentina. Il direttore tecnico della società lombarda, Geoffrey Moncada, sarebbe rimasto stregato da una giovane promessa in particolare. Si tratta di Franco Mastantuono, uno dei nomi più chiacchierati ultimamente nell’ambiente calcistico europeo.

Moncada stregato da Mastantuono: la concorrenza non spaventa al Milan

Il Milan sarebbe ben disposto a giocarsi le proprie chance per cercare di portare il promettente Franco Mastantuono in maglia rossonera. Il centrocampista classe 2007 del River Plate avrebbe completamente incantato Geoffrey Moncada, pronto a farsi strada con determinazione in questa ipotetica operazione nonostante la concorrenza di molti top club.

Il trequartista mancino ha la stoffa del campione, lo sta confermando partita dopo partita con Millonarios. Franco Mastantuono è diventato il più giovane marcatore di sempre del club argentino, superando il record dell’attaccante Javier Saviola. Il calciatore sta emanando una luce accecante con la maglia del River Plate, arrivando fino alla porta dei club europei.

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo AS, il Milan sarebbe intenzionato a scendere in campo concretamente per provare ad acquistare il promettente talento. L’idea sarebbe quella di giocare d’anticipo rispetto alla concorrenza di superpotenze del calcio europeo come Real Madrid e Barcellona. Il Milan, però, dovrà essere molto convincente. Il calciatore argentino è blindato da una clausola da 45 milioni di euro.