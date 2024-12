Mercato Milan, tempo scaduto per il rossonero: può partire già a gennaio

Il calciomercato del Milan è pronto a regalare sorprese, con un calciatore in bilico che potrebbe già lasciare a gennaio

Il calciomercato invernale è quasi alle porte, con diverse squadre pronte a piazzare dei colpi per rafforzare la propria rosa: è il caso del Milan, che sul taccuino presenta nomi in entrata e in uscita.

Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic sono pronti a colmare l’enorme dispiacere da parte dei tifosi rossoneri con innesti di mercato capaci di portare qualità e tecnica, in modo tale da aiutare Fonseca a terminare al meglio una stagione non cominciata nel migliore dei modi.

In casa Milan non si sta vivendo uno dei migliori momenti della storia, con una tifoseria allo sbando che non trova felicità nei risultati ottenuti dalla squadra: contestazioni, dichiarazioni forti e fischi sono solamente uno degli esempi.

Fonseca non è contento dell’operato dei suoi calciatori e, come emerso dalle ultime interviste, sostiene che alcuni di essi non seguano a pieno le sue idee: la dirigenza rossonera, anche per questo motivo, reagirà come si deve in questo mercato di riparazione.

Purtroppo si sa, a gennaio è difficile fare mercato perché le varie squadre hanno difficoltà a comprare: il Milan ha le idee chiare e in uscita ha selezionato un calciatore in particolare, così da rafforzare la rosa attuale.

Okafor non convince: si va verso l’addio

La storia d’amore, se pur non mai sbocciata a pieno, tra Noah Okafor e il Milan rischia di essere giunta quasi al capolinea, con una decisione pronta a mettere d’accordo entrambe le parti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il calciatore svizzero non è ritenuto all’altezza di vestire i colori rossoneri e, ciò, potrebbe costargli caro. Per lui si potrebbe pensare ad una cessione già a gennaio.

Il classe 2000, arrivato nell’estate dal 2023, non si è mai ritagliato il giusto spazio anche per via della concorrenza nel suo ruolo di appartenenza: spesso e volentieri però, l’attaccante è stato un jolly offensivo da poter utilizzare a gara in corso, in quanto ha dimostrato di poter impensierire le difese avversarie.

Ciò però non basta: il Milan, in caso di offerte ritenute adatte, è pronto a privarsi di Okafor. Il suo valore attuale, sembra aggirarsi attorno i 20 milioni di euro e i rossoneri sarebbero disposti a trattare da tale cifra. Okafor è sull’orlo del baratro e il suo tempo con la maglia rossonera è quasi scaduto: non ci resta che attendere l’inizio del calciomercato per scoprire il suo futuro.