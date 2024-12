Mercato Milan, un big rossonero nel mirino della Premier: pronta l’offerta

Uno dei club più importanti della Premier League è piombato su un big del Milan: pronta già l’offerta.

In questa 17° giornata di Serie A, il Milan di Paulo Fonseca è tornato alla vittoria, battendo per 1 a 0 l’Hellas Verona, in casa degli scaligeri: a regalare i tre punti vittoria ai rossoneri è stato l’asse di centrocampo Fofana-Reijnders, con quest’ultimo che è arrivato a quota 4 gol in questo campionato. L’olandese veste la maglia rossonera dalla passata stagione, e mese dopo mese è cresciuto nelle prestazioni, diventando un uomo importante per il centrocampo rossonero. Il francese invece è arrivato la scorsa estate e fin da subito si è inserito nel migliore dei modi negli schemi di gioco di Fonseca, diventando uno degli uomini imprescindibili dell’undici titolare.

Della prestazione del Milan di ieri sera si salvano appunto gli autori dell’azione del gol; per il resto, c’è un Milan ancora da costruire, con poche idee di gioco, e un fattore che comincia a pesare sui risultati dei rossoneri, quello degli infortuni. Ieri sera il Milan ha perso anche Leao, che si va ad aggiungere all’infermeria rossonera insieme a chi è già indisponibile. I rossoneri hanno necessità di ritrovare un pò di serenità, ma le voci di mercato possono ulteriormente destabilizzare l’ambiente.

Mercato Milan, Fofana è nel mirino di una big inglese

Acquistato nella scorsa sessione estiva di mercato per 25 milioni dal Monaco, Youssouf Fofana è diventato uno dei perni del centrocampo rossonero: un giocatore a cui difficilmente Fonseca rinuncia, insieme all’olandese Reijnders. I due giocano molto bene insieme e cercano di trovarsi, per contribuire nei risultati positivi della squadra.

Nelle ultime ore, sembrerebbe che un club di spessore della Premier League sia piombato sul centrocampista del Milan Fofana: secondo quanto riportato da fichajes.net, sito di origini spagnole, il Chelsea sarebbe interessato fortemente a Fofana. Il calciatore è legato al Milan con un contratto quinquennale, per cui se i rossoneri dovessero decidere di farlo partire, la richiesta non sarebbe affatto bassa.

I Blues avrebbero già pronti sul piatto della bilancio circa 60 milioni di euro, per battere la concorrenza e accaparrarsi il centrocampista francese. Una cifra che al Milan farebbe molto comodo, vista la plusvalenza che ne risulterebbe. Ad oggi non c’è nulla di ufficiale ma si trattano solo di rumors: il Milan deve essere bravo a non distrarsi dalle voci di mercato, così come non lo devono fare i suoi giocatori.