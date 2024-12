Milan, appuntamento con la storia: succederà a San Siro per la prima volta in assoluto

Appuntamento con la storia a San Siro nella giornata di domenica: i rossoneri hanno ottenuto il via libera per rendere tutto possibile

Nei prossimi giorni, allo stadio San Siro, si scriverà una importante pagina di storia.

Nel prossimo turno di campionato, il Milan giocherà contro l’Atalanta a Bergamo: la sfida è in programma domani alle ore 20:45.

In campo, qualche ora prima, anche l’Inter contro il Parma.

C’erano quindi tutte le condizioni per rendere possibile quello che poi si è concretizzato nel pomeriggio.

In questo week-end è infatti in programma il derby fra Milan e Inter femminile e i rossoneri hanno ottenuto il via libera per far giocare questa partita allo stadio San Siro.

Derby femminile a San Siro, come e dove acquistare i biglietti

Domenica 8 dicembre quindi, alle ore 14:30, per la prima volta nella storia si giocherà il derby della Madonnina versione femminile al Giuseppe Meazza.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio sul sito ufficiale del club rossonero, che ha fornito anche tutti i dettagli per l’acquisto dei biglietti.

I tagliandi saranno disponibili da domani a partire dalle ore 17:00: si potranno acquistare sul sito di VivaTicket o nei punti vendita Vivaticket, in alternativa a Casa Milan e presso il Flagship Store in Via Dante.

Nel giorno della partita, invece, la vendita sarà attiva anche presso la biglietteria Ovest direttamente allo stadio a partire dalle ore 11.30.

Prezzi a partire da €5.