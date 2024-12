Milan, clamoroso scenario a gennaio: via Theo ed Emerson, il sostituto dall’Empoli

Lo scenario è di quelli clamorosi: addio a Theo Hernandez ed Emerson Royal per acquistare uno dei giocatori più interessanti dell’Empoli

Siamo ormai ad un passo dalla sessione di calciomercato di gennaio. Il Milan dovrebbe essere fra le squadre più attive perché ne ha davvero tanto bisogno.

Oltre all’aspetto numerico, c’è da considerare anche quello delle caratteristiche.

La rosa è piena di lacune: in tutti i reparti mancano le qualità idonee al calcio di Paulo Fonseca. Il problema però è che comprare a gennaio giocatori di un certo livello, che sono quelli di cui la squadra avrebbe bisogno, è difficile.

Attenzione però a quello che può succedere in uscita: si parla moltissimo di Fikayo Tomori, ormai sempre più giù nelle gerarchie di Fonseca per la difesa, perché finito nel mirino della Juventus.

Da valutare anche la situazione di Chukwueze, che proprio non riesce ad esprimersi in rossonero.

In casa Milan intanto tiene ancora banco la questione Theo Hernandez, escluso dai titolari nelle ultime due partite di campionato.

C’è addirittura chi propone una cessione nel mercato di gennaio.

L’idea di Caressa per il Milan: doppia cessione e acquisto clamoroso

A farlo è Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, che sul suo canale YouTube ha fatto il mercato per tutte le venti squadre di Serie A. Una cessione e un acquisto.

Arrivato al capitolo Milan, ha proposto uno scenario davvero clamoroso. Non solo una cessione ma addirittura due: Theo Hernandez ed Emerson Royal.

Ma ancora più clamoroso è il nome fatto per la sostituzione di uno dei due, considerando Alex Jimenez come l’altro sostituto.

“Lo so che è forte ma nel Milan venderei Theo Hernandez. Mi sembra sia in grande difficoltà con l’ambiente, prenderei un altro oltre ad Alex Jimenez, a sinistra o anche a destra, perché ragazzi Emerson Royal…“, ha esordito Caressa.

Dopodiché, ecco la clamorosa proposta per l’acquisto: “Vendiamo Theo ed Emerson e prendiamo Saba Goglichidze dall’Empoli. Mi sembra uno dei giocatori più interessanti comparsi. Lui e Jimenez come nuovi esterni del Milan, lo so è una scelta forte…“.

Nome clamoroso non per il calciatore in sé, che è davvero una delle più belle rivelazioni di questo inizio di stagione.

Clamoroso perché, nonostante la grossa cassa che farebbe il Milan vendendo quei due giocatori, ci si accontenterebbe di una buona e interessante scommessa da 10 milioni o poco più.

La realtà dei fatti è che, invece, i rossoneri non solo dovrebbero tenere Theo Hernandez, sperando di recuperarlo il prima possibile sotto ogni punto di vista, ma dovrebbero anche rinnovargli il contratto.

Da Casa Milan c’è ottimismo su questa firma: in scadenza di contratto a giugno 2026, la società è intenzionata ad avviare i contatti il prima possibile in maniera più concreta per arrivare ad un accordo.