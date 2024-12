Milan, Ibrahimovic chiaro riguardo la questione Fonseca Theo

Milan in cerca di risposte, a San Siro c’è il Genoa: Zlatan Ibrahimovic lancia un chiaro messaggio a tutti sulla questione Fonseca-Theo.

Il Milan di Paulo Fonseca torna sotto i riflettori della Serie A. Dopo la sofferta vittoria di Champions ottenuta mercoledì scorso in casa contro la Stella Rossa, la formazione rossonera questa sera torna nuovamente sotto gli occhi del proprio pubblico, dove si misurerà contro il Genoa di Patrick Vieira.

Il Milan è in cerca di risposte, ma sopratutto dei tre punti, per non perdere di vista il treno Europa. In vista della sfida, il tecnico portoghese ha fatto delle scelte forti, decidendo di lanciare dal primo minuto due giovani di Milan Futuro, Jimenez e Liberali, escludendo dalla formazione tipo Theo Hernandez. Il francese, dopo le ultime prestazioni non affatto convincenti, partirà dalla panchina. Prima della sfida contro il Genoa, uno dei protagonisti rossoneri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic fa chiarezza sulla questione Fonseca-Theo

Zlatan Ibrahimovic è stato molto schietto, come al suo solito d’altronde: “Vincere trofei è quello che cerchiamo e quello che vogliamo, c’è la voglia di continuare a fare la storia. Il mister cerca una reazione, quello che ha detto pubblicamente l’ha detto anche internamente. Sappiamo che la squadra può fare di più, noi siamo d’accordo con lui. Adesso vediamo se il gruppo reagisce dopo la brutta prestazione in Champions”.

Ibra ha parlato anche della situazione legata a Theo Hernandez e al percorso di crescita dei ragazzi di Milan Futuro: “C’era la stessa situazione con Leao qualche settimana fa. Theo è uno dei terzini più forti al mondo, ci aspettiamo tanto da lui. Presto tornerà al suo reale livello. Noi rispettiamo le scelte del mister. Processo di inserimento dei giocatori del Milan Futuro? I ragazzi quando giocano devono fare la differenza. Giovani di Milan Futuro? Dipende tutto da loro, oggi Jimenez e Liberali avranno una grande occasione. Abbiamo fiducia nei nostri talenti. Bisogna essere bravi a cogliere il momento”.