Milan-Sassuolo, Fonseca sibillino: “Leao? È difficile parlare”

Il Milan disintegra il Sassuolo e accede ai quarti di Coppa Italia: Paulo Fonseca esalta la prestazione della sua squadra.

Non c’è storia alla scala del calcio. Il Milan di Paulo Fonseca fa la voce grossa agli ottavi di Coppa Italia, mandando al tappeto il Sassuolo con un perentorio 6-1. Alla squadra rossonera è bastato il primo tempo per indirizzare la partita, in cui ha mandato in scena uni spettacolare poker sotto i riflettori dello stadio San Siro.

La prima frazione di gioco si è chiusa con un sontuoso 4-0 realizzato in soli 23 minuti, a firmarlo le reti di Chukwueze (doppietta), Reijnders e Leao. Nonostante il largo vantaggio, il Milan ha deciso di dilagare nella ripresa, trovando la via del gol con Calabria e Abraham. Nel mezzo, la rete della consolazione siglata dagli emiliani con Mulattieri. Dopo il grande successo, Paulo Fonseca ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sportmediaset.

Fonseca esalta la prestazione della squadra

È stato un Paulo Fonseca ampiamente soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di Sportmediaset: “Punteggio alla Sinner? Abbiamo fatto una bellissima partita, nel primo tempo siamo stati magnifici. Non ho nulla da dire, siamo stati molto bravi. I giocatori hanno avuto un atteggiamento molto serio, sono molto soddisfatto. Ho fiducia in tutti i miei giocatori, oggi ho avuto una bella risposta da chi fino ad ora ha giocato meno”.

Fonseca sottolinea: “Adesso inizio a pensare la partita con l’Atalanta. Ho detto ai giocatori che era importante entrare forte e dare subito grande intensità alla gara. Sono molto soddisfatto di questo, perché in passato è mancata un po’ di questa serietà. Io sono il principale responsabile, magari in diverse partite non sono riuscito a far capire l’importanza di alcune gare”.

Su Leao: “È difficile parlare di un solo giocatore dopo una prestazione del genere. Tutti i giocatori hanno fatto una buona partita, sono soddisfatto della sua prestazione, così come della prova della squadra”.