Milan, scoppia il caso: Furlani valuta la cessione!

È scoppiato il caso tra le file del Milan: Giorgio Furlani adesso valuta la cessione. Il giocatore è finito ai margini del progetto.

Sarà un weekend lungo e non affatto facile per il Milan. Dopo sette risultati utili di fila, la squadra rossonera è tornata a fare i conti con la negatività che comporta una sconfitta. La formazione guidata da mister Paulo Fonseca è andata ko in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sprofondando sempre più in una zona della classifica che non si addice affatto al blasone del Milan. Sono diversi i problemi che in casa rossonera hanno un necessario bisogno di una soluzione concreta, così come quella che riguarda il futuro di Fikayo Tomori.

Il difensore inglese starebbe diventando un vero e proprio caso. L’ex centrale del Chelsea è finito all’ultimo posto nelle gerarchie di mister Paulo Fonseca e lo certifica l’ennesima esclusione dalla formazione titolare rimediata in occasione della sfida contro i bergamaschi. Il tecnico portoghese ha preferito affidarsi alla coppia Gabbia-Thiaw, tenendo Fikayo Tomori per tutta la gara seduto in panchina. In questa prima parte di stagione, il giocatore inglese non starebbe affatto convincendo Fonseca, tanto da alimentare dei punti di domanda all’interno della dirigenza sulla sua permanenza o meno in maglia rossonera.

Tomori al passo d’addio: può tornare in Premier League

Le ultime prestazioni di Fikayo Tomori avrebbero fatto partire delle attente riflessioni in casa Milan. Il futuro dell’ex Chelsea sembra essere più in bilico che mani. Infatti, la società rossonera starebbe considerando l’idea di mettere fine al sodalizio con il centrale inglese al termine di questa stagione, seppur sia stato uno dei protagonisti principali della storica cavalcata Scudetto. Stando ai rumors, il difensore classe 1997 potrebbe fare ritorno in Premier League.

Nonostante lo scarso rendimento in questa prima parte di stagione, Fikayo Tomori sarebbe sempre al centro dei discorsi di alcuni club inglesi. Il difensore sembra continuare ad essere un pallino di società come Newcastle, Aston Villa e West Ham. Per il difensore inglese, la società rossonera chiederebbe circa 20 milioni di euro. Il Milan starebbe mettendo in conto l’eventuale separazione con il centrale ex Chelsea. Giorgio Furlani, di fatto, avrebbe dato a Geoffrey Moncada il via libera nel trovare il degno successore.

Milan a caccia del sostituto: tre i nomi

L’area scouting della compagine rossonera starebbe tenendo sotto osservazione alcuni profili. Per ora, i principali candidati per sostituire Tomori sarebbero tre. Secondo ‘Calciomercato.com’, tra i preferiti di casa Milan sembra esserci Cristhian Mosquera, granitico centrale del Valencia. Il classe 2004 piace molto alla dirigenza rossonera per le sue caratteristiche difensive, dove spiccano tempi di intervento ed efficacia in fase di impostazione. Il giovane difensore abbina la quantità dei suoi 191 cm alla qualità del suo piede destro. Il Valencia avrebbe fissato il prezzo intorno ai 25/30 milioni di euro.

Un altro nome che ha scatenato un attento interesse da parte del Milan è Bafodé Diakité, difensore classe 2001 del Lille. Il calciatore francese è un profilo che Paulo Fonseca conosce molto bene, avendoci lavorato insieme proprio al suddetto club francese. Inoltre, i buoni rapporti tra Lille e Milan potrebbero spingere l’eventuale trattativa verso un’esito positivo. La società francese sarebbe disposta a cedere Bafodé Diakité per un’offerta intorno ai 18 milioni.

Il terzo nome finito nella cerchia dei papabili del Milan sarebbe Ousmane Diomande, difensore ivoriano classe 2003 dello Sporting Lisbona. Questo è un nome su cui l’area scouting del club rossonero starebbe ragionando da diverso tempo. Infatti, gli osservatori rossoneri lo starebbero seguendo da anni, consci del fatto che per intavolare una trattativa con i portoghesi ci vorrebbero più di 35 milioni di euro.