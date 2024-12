News Milan, arriva l’ennesimo forfait: Fonseca con le scelte contate, la situazione

Altro problema in casa Milan. In vista della gara di questa sera contro l’Hellas Verona, Paulo Fonseca dovrà fare i conti con la nona indisponibilità.

Quella di questa sera sarà una sfida ad altissima tensione. Hellas Verona-Milan, gara che apre la 17esima giornata di Serie A, ha un’importanza ambientale e di classifica diversa dal solito. Se gli scaligeri cercano punti per allontanarsi dalla zona calda, i rossoneri devono scacciare via la bufera che sta travolgendo varie componenti tra gruppo squadra e società. I tre punti sarebbero una manna per calmare gli animi e festeggiare il Natale con un po’ più di serenità.

Le varie indisponibilità non possono tranquillizzare più di tanto Paulo Fonseca, che al “Bentegodi” si può giocare il futuro al Milan, con nomi di colleghi illustri come Sarri e Allegri che gravano sull’allenatore portoghese. Il tecnico è apparso energico e fiducioso verso il gruppo, malgrado l’infermeria conti ben nove calciatori che non sono stati convocati per l’impegno odierno.

Anche questa sera, inoltre, l’ex Roma sembra intenzionato a rinunciare a Theo Hernandez, esclusione che, a detta di Fonseca, non equivale ad una punizione, il quale sarà sostituito, come avvenuto contro il Genoa, da Jimenez. Non sarà invece del match un altro dei giovani presenti in rosa, Lorenzo Torriani, come riportato da “La Gazzetta dello Sport”.

Milan, anche Torriani out: il baby portiere si aggiunge alla lista degli infortunati

L’estremo difensore classe 2005, che ha già esordito in prima squadra in occasione del primo match di Champions League di quest’anno contro il Liverpool, è stato fermato da un attacco di febbre. Il portiere non sarà quindi in panchina al fianco di Sportiello, mentre al suo posto sarà convocato Noah Raveyre, francese pari età.

Torriani si aggiunge quindi all’elenco di infortunati composto dai lungodegenti Florenzi, Bennacer e Jovic e da Pulisic, Loftus–Cheek, Musah, Morata e Okafor. Scelte contate, quindi per Fonseca, che appare orientato ad adattare Filippo Terracciano, con ogni probabilità titolare contro la sua ex squadra, in mediana al fianco di Youssouf Fofana, con Reijnders che sarà avanzato sulla trequarti, spalleggiato da Leao e Chukwueze, alle spalle di Abraham.

Nonostante le indisponibilità, Fonseca si trova spalle al muro, con una sola possibilità di risultato. A Verona solo la vittoria è concessa, altrimenti i discorsi di un possibile sostituto potrebbero amplificarsi nei piani alti di via Aldo Rossi.