Ultime Milan, tegola Fonseca: rientra a fine gennaio

La lista degli infortunati del Milan continua ad allungarsi e non arrivano buone notizie per Paulo Fonseca: il rossonero non recupererà prima della fine di gennaio.

Rafael Leao è in dubbio per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 3 gennaio. Il portoghese ha rimediato un’elongazione del flessore e al momento non ci sono certezze che possa recuperare in tempo per la sfida contro i bianconeri.

Se non dovesse recuperare in tempo, sarebbe un vero grattacapo per Paulo Fonseca che non avrà a disposizione nemmeno il suo sostituto designato, vale a dire Noah Okafor. Un reparto offensivo che arriverebbe in Arabia a dir poco decimato

Tegola Okafor: si allungano i tempi di recupero dello svizzero