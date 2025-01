Affare alla Beckham, così il Milan può fare il colpo dell’anno

Operazione alla David Beckham per il Milan: contratto di sei mesi per il top player, che aiuterebbe la squadra a raggiungere l’obiettivo Champions

Il Milan pensa alla Supercoppa e alla semifinale di domani contro la Juventus, di fondamentale importanza per iniziare col piede giusto il nuovo anno e il nuovo progetto tecnico targato Sergio Conceicao. Dopodiché, testa anche al mercato: in questa sessione invernale la società ha l’opportunità di dimostrare che l’ambizione, a differenza di quanto dicono i tifosi, c’è. Per farlo bisogna fare qualche acquisto importante e dalla Spagna arriva un’occasione clamorosa. Si potrebbe realizzare un colpo alla David Beckham ai tempi di Galliani e Berlusconi.

Dani Olmo al Milan, operazione alla Beckham

Nelle ultime ore è stato accostato al Milan il nome di Dani Olmo. Tutto è partito da una suggestione del giornalista Alessandro Jacobone, il quale si è esposto in prima persona per chiedere ai tifosi se, approfittando della mancata registrazione del giocatore a LaLiga da parte del Barcellona, sono d’accordo con l’idea di fare un favore ai blaugrana acquistando il giocatore in prestito per sei mesi. Dietro a questa suggestione, a quanto pare, si nasconde un reale interesse da parte del club rossonero.

Intervenuto ai microfoni di Zona Rossonera, lo stesso Jacobone ha fatto il punto della situazione. Il giornalista vicinissimo alle vicende rossonere ha parlato di un’operazione in stile Beckham: “È un’operazione come quella che Galliani fece con Beckham per due anni di fila. La logica dell’operazione sta in questi dettagli. Non dire che il Milan concorre con Chelsea, Liverpool o Psg, perché possono offrire stipendi faraonici”.

In prestito per sei mesi

Il Milan quindi sembrerebbe disposto a fare un favore al Barcellona acquistando Dani Olmo in prestito per sei mesi, in questo modo la società di Laporta eviterebbe di perdere il calciatore a costo zero (con una clausola può svincolarsi e quindi legarsi a qualsiasi altro club).

In aiuto ai rossoneri arriverebbe il ragazzo stesso, che ha già fatto sapere di non avere intenzione di lasciare il Barcellona. Al tempo stesso, però, sa di non poter restare fermo per sei mesi, ecco quindi che la strada si spalanca: potrebbe giocare sei mesi al Milan in attesa che la situazione registrazione si sblocchi, così da poter tornare al Barça. Nel frattempo però potrebbe aiutare i rossoneri a riportare entusiasmo, recuperare posizioni in classifica e, magari, fare un buon percorso in Champions League.