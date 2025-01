Cassano Milan, stavolta Conceicao nel mirino: “Un vero giullare, Fonseca invece…”

L’ex calciatore Antonio Cassano ha avuto dure parole durante Viva El Futbol nei confronti dell’allenatore rossonero Sergio Conceicao.

Nel corso delle sue consuete dirette durante la trasmissione Viva El Futbol Antonio Cassano attacca spesso a raffica. L’ex calciatore di Inter e Milan più volte in questa stagione ha attaccato ad esempio l’attaccante rossonero Rafa Leao, ma nelle ultime ore hanno fatto molto scalpore alcune dichiarazioni, nello specifico sia su Sergio Conceicao che su Paulo Fonseca.

In primo luogo sorprendono le parole su Paulo Fonseca, esonerato dal Milan ormai oltre un mese fa e che Cassano ha elogiato in diretta: “Non posso giudicare ora Conceicao che è arrivato qui da poco, ma il Milan aveva un allenatore di altissimo livello che parlava bene e aveva comportamenti corretti e di grande coerenza, era Paulo Fonseca. E’ stato trattato male dalla stampa e dai giocatori che ora ‘rompono’ anche a Conceicao”.

Milan e il duro affondo su Conceicao

Cassano ha fatto il paragone tra Conceicao e Fonseca sottolineando che il Milan di quest’ultimo giocava bene. Poi Fantantonio ha criticato l’atteggiamento dell’attuale allenatore rossonero sottolineando: “Con la Juve poteva perdere 5 a e invece la vinci, con l’Inter ribalti che eri sotto 2 a 0 dopo 20 minuti, alla fine il c*** va dalla parte tua e vinci”.

Infine però Cassano conclude: “Dopo la vittoria vai nello spogliatoio e fai come fanno Capello e Conte per risultare credibile. Tu invece ti metti con il sigaro in bocca e fai il giullare. Non hanno rispetto di te perchè non sei credibile”, sentenzia l’ex giocatore.