Clamoroso Milan: tentativo concreto, il bomber arriva subito

I rossoneri stanno seriamente provando a prendere subito il centravanti, contatti in corso con il club. Tutti i dettagli

Il Milan ci sta provando sul serio. Quando mancano poco più di dieci giorni alla fine del calciomercato di gennaio, i rossoneri stanno provando solo adesso a fare qualcosa di concreto. In attesa del via libera definitivo per Kyle Walker, la società sta lavorando anche per l’acquisto, a sorpresa, anche di un attaccante. La necessità è diventata palese ai dirigenti sono in questi giorni viste le difficoltà di Morata e Abraham, ma era chiaro da tempo che a questa squadra servisse un centravanti con altre caratteristiche fin dalla scorsa estate. Ora la società sembra aver individuato il profilo giusto e sta provando in questi giorni ad acquistarlo subito per aiutare Conceicao e anticipare la concorrenza.

Mila, scelto il bomber: due cessioni per l’assalto

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan sta parlando con il Feyenoord per capire se ci sono margini di manovra per l’acquisto di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano è stato protagonista di una stagione scorsa clamorosa, rendimento che sta confermando anche quest’anno con ottimi numeri. Il prossimo aprile compirà 24 anni ed è pronto per fare il grande salto.

Il Milan ci sta provando: la giornata di domani dovrebbe essere molto importante. Il club olandese non è convinto di lasciarlo partire in questa sessione di gennaio ma il giocatore starebbe spingendo per questo trasferimento. Serve però l’offerta giusta, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 35-40 milioni (che potrebbero arrivare dalle cessioni di Emerson Royal e Pavlovic). Tanti soldi per una società che per i suoi acquisti negli ultimi anni non è mai andata oltre i 20 milioni. Per questo motivo l’affare è complicato ma è l’unica soluzione per aiutare Conceicao, che ha palesemente bisogno di un rinforzo anche in attacco, e per anticipare la concorrenza che arriverà sicuramente in massa a giugno.

Retroscena Gimenez: “Il Milan ha provato a prendermi”

Non è la prima volta che Gimenez è accostato al Milan. Anzi, l’estate scorsa c’è stato un concreto tentativo del club rossonero per acquistarlo subito ma solo nelle ultime ore di agosto. Per questo motivo il Feyenoord non l’ha lasciato partire. A rivelarlo è stato il messicano stesso, che si augurava di poter avere un’altra chance di vestire la maglia rossonera in futuro.

“Il Milan ha provato a prendermi. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non se ne è fatto nulla“, ha rivelato qualche mese durante un’intervista. “Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno. Da bambino sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho e Kakà. Non è successo ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante. E questa opzione è ancora aperta“, parole che sembrano profetiche perché il Milan ci sta riprovando seriamente.