Colpaccio Milan in attacco: arriva un bianconero

Il Milan a caccia di un nuovo attaccante, giocatore bianconero che spunta all’improvviso sulla lista: come può arrivare a Milanello

Il Milan entra in un nuovo anno e in nuovo ciclo con ottimismo, dopo l’inizio incoraggiante dell’avventura di Conceicao, grazie alla vittoria con la Juventus in Supercoppa. I rossoneri dimostrano di avere il potenziale da big e di essere in grado di sfoderarlo nelle occasioni importanti. Ma adesso, bisogna andare alla ricerca della continuità mai trovata nella prima parte di stagione.

La speranza della società è che il differente approccio di Conceicao rispetto al connazionale Fonseca, da questo punto di vista, possa dare dei risultati. Occorrerà iniziare il girone di ritorno a spron battuto, per recuperare la distanza che attualmente separa il Diavolo dalla zona Champions. C’è poi, in Europa, da raccogliere sei punti nelle gare con Girona e Dinamo Zagabria per provare a regalarsi gli ottavi di finale diretti senza passare dagli spareggi di febbraio.

Una mano al Milan potrebbe arrivare dal mercato e non è un caso che in questi primi giorni della finestra invernale si siano moltiplicati i rumours attorno al club rossonero. Tante le piste di cui si sta parlando nei vari reparti della rosa, per rinforzarla e darle maggiore quantità e qualità. Attenzione all’attaccante in arrivo dai bianconeri, una ipotesi che potrebbe decollare all’improvviso.

Milan, proposto Lorenzo Lucca ai rossoneri: le ultime

Uno dei nomi che spunta all’improvviso per il Milan è quello di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese che sta facendo piuttosto bene in questa stagione e che potrebbe tornare utile, eccome, al Diavolo.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, infatti, l’agente di Lucca, Giuseppe Riso, lo avrebbe proposto al Milan. Operazione al momento non semplicissima per la formula e le cifre da concordare con l’Udinese e per il fatto che il club milanista pare più interessato ad acquisti in altri reparti, ma nei prossimi giorni se ne potrebbe riparlare.

Milan, la priorità di gennaio è per un centrocampista: Bondo l’ipotesi più probabile

La priorità del Milan è un centrocampista, per dare solidità a un reparto che non è riuscito, spesso e volentieri, in fase passiva a dare la giusta copertura alla difesa.

Serve un alter ego di Fofana e il nome più caldo si conferma quello di Bondo. Per il centrocampista del Monza, si possono sfruttare gli ottimi agganci con Galliani. Altri profili, da Belahyane a Frendrup, sembrano costare troppo per il momento.