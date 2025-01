Accordo trovato e addio Milan: parte domani, i dettagli

Nuovi contatti positivi in giornata per una cessione: il giocatore è sempre più vicino all’addio, per i rossoneri è tutto già deciso

Fra le squadre più attive di questo inizio di calciomercato c’è il Milan, pieno di entusiasmo dopo la vittoria, clamorosa, della Supercoppa contro la Juventus in semifinale e l’Inter in finale. Un successo incredibile che ora apre nuovi scenari: c’è da cavalcare l’onda e per farlo, oltre a vincere contro il Cagliari in campionato sabato, la società deve fare qualche operazione importante. Marcus Rashford sarebbe perfetto, ma ci sono tanti pezzi del puzzle che devono incastrarsi. Intanto si avvicina una cessione (per fare spazio proprio all’inglese, o comunque ad un altro attaccante).

Accordo trovato, il Milan cede Okafor

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nella giornata di oggi ci sono stati nuovi contatti positivi con il Lipsia per la cessione di Noah Okafor e in serata si è arrivati ad un accordo.

L’operazione è stata su un prestito con diritto di riscatto, formula che stanno proponendo i tedeschi. Per 25 milioni, i tedeschi potranno acquistare a titolo definitivo a giugno il calciatore. Okafor, che in questo inizio di stagione è stato anche protagonista durante le panchine di Rafael Leao decise da Fonseca, ha già trovato l’accordo con il Lipsia. Domani il calciatore andrà in Germania per sostenere il solito iter.

Via Okafor, dentro Rashford?

La cessione di Okafor è accontenta tutti: il giocatore, che vuole più spazio ed essere protagonista, e il club, che può così liberare uno slot, sia a livello di liste che di reparto, per l’acquisto di un altro attaccante. La scelta è stata già presa: il Milan vuole prendere un giocatore che sappia giocare sia da attaccante che da esterno e Rashford risponde perfettamente all’identikit.

A che punto è la trattativa con l’inglese? Ieri l’incontro a Milano con il fratello agente, definito da più fonti come “positivo”, ma intanto l’entourage del giocatore parla anche con altri club come Borussia Dortmund e Juventus, e se ne aggiungeranno delle altre.

Rashford è un’opportunità di mercato troppo succulenta per lasciarsela sfuggire: ecco perché il Milan, se davvero interessato, non può permettersi perdite di tempo. Ma c’è da riflettere, e su più fattori.