Le parole del tecnico portoghese infiammano gli animi dei tifosi del Milan: messaggio chiaro lanciato a tutto l’ambiente milanista.

Il Milan si appresta a scendere in campo in occasione dell’ultima giornata del maxi campionato di Champions League. I rossoneri sono chiamati a conquistare un posto tra le prime otto della classe, evitando lo spettro dei sedicesimi. Il successo in terra croata garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi, ma agli uomini di Conceiçao potrebbe bastare anche un pareggio – tenendo d’occhio la differenza reti delle altre squadre. L’attesa è alle stelle, i tifosi attendono il solo ingresso in campo della formazione meneghina. Intanto, a pochi minuti dal calcio d’inizio sono arrivate proprio le parole dell’allenatore portoghese.

Dinamo Zagabria-Milan, parla Conceiçao: “Andiamo avanti nonostante le assenze”

La gara tra Dinamo Zagabria e Milan decreterà le sorti dei rossoneri nella nuova edizione di Champions League. La squadra di Conceiçao farà visita al campione del Mondo, Fabio Cannavaro, con l’obiettivo di strappare il pass per gli ottavi della competizione. Sulla gara è intervenuto proprio il tecnico lusitano. Di seguito quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport:

“Vediamo, alcuni non ci sono per infortunio o per assenza nella lista UEFA. Abbiamo 17 giocatori di campo e vanno in panchina alcuni giovani ma noi dobbiamo andare avanti così e non trovare alcun alibi”.

Queste le parole dell’allenatore milanista. Il Diavolo dovrà cavalcare la scia d’entusiasmo scatenatasi in seguito alle due vittorie consecutive ottenute tra le mura amiche di San Siro. Accedere dalla porta principale agli ottavi di Champions potrebbe conferire maggiore consapevolezza ai meneghini, in preda a una stagione ricca di momenti complicati. Adesso, a parlare sarà il campo: i rossoneri dovranno vincere senza alcun alibi.