Fabregas avvisa in vista di Como Milan, poi la conferma ufficiale sugli infortunati

C’è grande attesa per la sfida di campionato tra Como e Milan. Il club rossonero è chiamato ad una grande e forte reazione.

Il pari contro il Cagliari a San Siro ha complicato i piani in casa Milan e ora Sergio Conceicao è chiamato ad un solo obiettivo, vincere! Il club rossonero ha vinto la supercoppa italiana ma ha esordito male in campionato ed ora non può sbagliare contro il Como, un’avversaria non semplice da affrontare e che ha tanti giovani molto interessanti. Il club lombardo ha disputato un’ottima gara all’Olimpico ed ha pareggiato contro la Lazio, l’allenatore ha parlato in queste ore in conferenza e ha fatto chiarezza riguardo le condizioni degli infortunati.

Nico Paz e non solo, le ultime in vista di Como Milan

Uno dei quesiti più importanti in casa Como riguarda sicuramente le condizioni di Nico Paz, talento del club uscito infortunato al termine della sfida dell’Olimpico. Un infortunio importante, si è gonfiata la caviglia dopo il grave intervento di Gigot e l’allenatore ha parlato riguardo le condizioni dei suoi giocatori:

“Nico Paz sta bene e potrebbe essere convocato. Buone notizie anche da Perrone che verrà sicuramente convocato”. Situazione diversa invece per altri giocatori del club lombardo, non saranno del match invece Moreno e Sergio Roberto, ancora alle prese con i problemi fisici. Il Como ha acquistato diversi giocatori in queste prime settimane di mercato e occhio alle sorprese dal primo minuto per la squadra comasca. Ad ora è comunque bloccata la trattativa Fresneda, ne ha parlato anche in conferenza Fabregas.

Le parole di Fabregas in vista di Como Milan

L’allenatore del Como ha inoltre analizzato la sfida tra i due club, chiarendo che il Milan è una grande squadra: “Il Milan è una squadra forte e con grandi giocatori, poi l’arrivo di Sergio Conceicao ha cambiato qualcosa nella loro impostazione e credo che giocheranno con delle verticalizzazioni e provare a metterci in difficoltà, noi ci faremo trovare pronti come sempre” e Fabregas ha usato un esempio.

Nelle ultime settimane il club comasco ha mostrato grandi progressi contro le squadre e recentemente il Como ha perso ma con una buona prestazione contro l’Inter a San Siro, gara che terminò per 2 a 0 per la squadra nerazzurra: “Cercheremo di avere lo stesso approccio alla gara che abbiamo avuto con l’Inter”, ha chiarito in maniera ottimista.

Insomma Como Milan si preannuncia come una sfida incandescente e il club rossonero spera di ottenere i tre punti e non sbagliare più.