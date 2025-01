Milan, che beffa: il centrocampista ha scelto la Premier League

Altra brutta notizia per il Milan per il calciomercato invernale: l’annuncio non lascia dubbi, il talento è davvero lontano.

La stagione del Milan ha avuto una svolta con la notizia dell’arrivo d-i Sergio Conceiçao ma ora il club lavora sul mercato, la società e il tecnico hanno le idee chiare su cosa serve, rinforzi un pò in tutti i reparti.

Il primo colpo per il mercato invernale è quello di Kyle Walker, che in giornata firmerà il contratto con il Milan. Arriva quindi un nuovo rinforzo per la difesa.

Per le uscite il trasferimento di Emerson Royal è ormai saltato: l’ex Tottenham ha rimediato una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro, e rimarrà quindi al Milan.

I rossoneri avevano individuato un rinforzo per il centrocampo, reparto che necessita di nuovi innesti anche per una pura questione numerica. Le ultime notizie di mercato non sono però benauguranti.

Milan addio: riparte dalla Premier League

Sembra che nel corso delle ultime ore, il Chelsea abbia spinto forte per Reda Belahyane, calciatore dell’Hellas Verona. Il centrocampista era uno dei nomi nel mirino del Milan.

Il club inglese, secondo Gianluca Di Marzio, ha individuato lui come prescelto per sostituire Cesare Casadei. L’operazione che vede protagonista il calciatore marocchino è da 15 milioni.

Il giocatore, cresciuto nel Nizza, nel corso della sua carriera ha fatto registrare anche una presenza con la maglia della nazionale del Marocco. Il 15 ottobre del 2024 è sceso in campo nel corso della gara tra il Marocco e la Repubblica Centrafricana, valida per le Qualificazioni alla Coppa d’Africa