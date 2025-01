Milan, brutta tegola per Conceicao: salta tutto!

Brutte notizie in casa Milan: l’operazione per il top player può considerarsi arenata. L’agente del calciatore è stato molto chiaro.

Mentre il Milan di Sergio Conceicao resta concentrato sulla Supercoppa Italiana, la dirigenza rossonera continua a lavorare sul mercato per individuare le giuste opportunità. Una di queste sembrava essere quella per Dani Olmo, ma le recenti parole del centrocampista spagnolo avrebbero affievolito le speranze del Milan.

L’agente di Olmo è categorico: che batosta per il Milan

Negli ultimi giorni, al nome del Milan è stato accostato quello di Dani Olmo. Stando ai rumors di mercato, la società rossonera avrebbe manifestato un attento interesse per il trequartista, attualmente svincolato dopo i problemi finanziari del Barcellona.

Il club blaugrana ha dei problemi a tesserare Dani Olmo, pagato 60 milioni l’estate scorsa dal Lipsia, e Pau Victor per la seconda parte di stagione. Una situazione che in casa Barça hanno già vissuto in passato e che la proprietà catalana sta cercando di risolvere, dopo la deroga temporanea ottenuta fino al 31 dicembre scorso.

Nonostante le critiche condizioni economiche in cui versa il club, il calciatore classe 1998 non ha intenzione di lasciare il Barça. La conferma è arrivata proprio dall’agente del calciatore, Andy Bara. Il procuratore del talento spagnolo ha fatto chiarezza del suo assistito durante un’intervista concessa a Fabrizio Romano.

Andy Bara è stato categorico sulla volontà del calciatore: “Il presidente Laporta e Deco la scorsa estate hanno fatto un grande sforzo per prendere Dani e li rispettiamo, il loro progetto ci piace e nei prossimi anni diventerà uno dei migliori al mondo. Siamo convinti che il Barça in futuro vincerà tutti i titoli come già fatto durante l’era Messi. Il giocatore, la famiglia e io volevamo tutti che Dani diventasse un giocatore del Barcellona”.

Bara ribadisce: “Il suo desiderio era quello di giocare nel Barcellona, per questo non stiamo pensando ad altre opzioni o ad altri club: il Barça è la prima e ultima scelta. E’ chiaro che questa per lui è una situazione stressante come lo sarebbe per qualsiasi altro giocatore, ma la nostra posizione non è cambiata; Olmo è un grande calciatore e una grande persona, sta cercando di rimanere tranquillo perché lui vuole giocare le partite, non guardarle”.

Dunque, le parole dell’agente di Dani Olmo non lasciano spazio ad interpretazioni. Il fantasista spagnolo, almeno per ora, attende nuovi sviluppi da parte del Barcellona. Quindi, il Milan può accantonare l’idea del potenziale colpo a costato zero, qualora l’avesse effettivamente preso in considerazione.