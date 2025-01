Milan Juve, tifosi scatenati contro Theo: sta succedendo in questi minuti

I tifosi del Milan perdono le staffe durante il match contro la Juventus: i sostenitori rossoneri si scagliano con veemenza nei confronti di Theo Hernandez.

Theo Hernandez continua a mostrare una condizione fisica ed un approccio alla gara decisamente discutibile, incidendo in modo negativo sulle prestazioni del Milan. Un momento alquanto buio che il terzino sinistro fatica a mettersi alle spalle e i tifosi rossoneri lo stanno notando in maniera nitida nel corso di questa prima parte di stagione.

L’ennesima conferma del periodo no di Theo Hernandez è arrivata a Riyad, a margine della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus di Thiago Motta. Nonostante il cambio di allenatore, che avrebbe dovuto come minimo portare uno stimolo immediato a rispondere sul campo, l’ex Real Madrid ancora una volta ha catturato i riflettori su di sé per un atteggiamento sia mentale che tattico abbastanza negativo.

Tifosi furiosi: Theo Hernandez finisce nel mirino della critica

L’impatto avuto sulla semifinale contro la Juventus di Theo Hernandez è diventato oggetto di critica, sopratutto da parte del popolo rossonero. Il terzino francese ha nuovamente confermato degli evidenti problemi sia sul piano attitudinale che tattico, un atteggiamento che non è di certo passato inosservato agli occhi del neo allenatore rossonero Sergio Conceicao. Nel corso del primo tempo, il calciatore francese ha messo in mostra un atteggiamento disastro, soprattutto del punto di vista tattico.

Ancora una volta, Theo Hernandez ha catturato la scena del mondo Milan in particolare per un piglio di gara non affatto all’altezza dei colori che rappresenta. Un comportamento in campo che ha irritato e non poco i tifosi del club lombardo. Quanto fatto vedere dal terzino sinistro, infatti, ha scatenato rabbia e frustrazione da parte della Milano rossonera, riversatasi con foga sui social network. I sostenitori della società lombarda hanno usato una sequenza di parole durissime per definire Theo Hernandez.

Rinascita ancora lontana: Theo continua a deludere

Sono stati e continuano ad essere tanti i commenti pesanti all’indirizzo di Theo Hernandez. Il periodo no del terzino è sotto gli occhi di tutto e molti non riescono ancora a spiegare quali siano i reali motivi. Alcuni ipotizzando che i problemi siano radicati nelle negoziazioni per il rinnovo che vanno per le lunghe. Altri, invece, pensano che Theo Hernandez sia condizionato da voci e problemi che esulano dal fattore campo.

Intanto, Theo continua a palesare degli evidenti limiti a margine di questo frangente di stagione, specialmente sul piano della forma fisica. Si pensava che con l’esonero di Fonseca, con il quale ha avuto qualche discussione, e l’arrivo di Sergio Conceicao potesse finalmente dare vita ad una rinascita per tornare il Theo ammirato nell’era dello Scudetto. Al momento, però, tutto questo sembra ancora lontano. L’atteggiamento assunto contro la Juventus è una prova evidente.

Theo Hernandez si conferma una delle più grandi delusioni in questa prima parte di stagione del Milan. Essendo uno dei leader del gruppo, i tifosi si aspettano decisamente di più da lui. Per adesso, il terzino continua ad essere un’enigma da risolvere. Un grosso punto di domanda che Sergio Conceicao dovrà risolvere quanto prima per cercare di risollevare il Milan.