Segnale inequivocabile: è ad un passo dal Milan

Il calciomercato del Milan è pronto ad infiammarsi con un segnale importante in vista di un rinforzo di mercato, è sempre più vicino

I problemi in casa Milan non finiscono mai e la gioia per la Supercoppa è già solo un ricordo. Ieri la sconfitta con la Juventus ha creato nuovi malumori fra i tifosi e anche in Sergio Conceicao, che nel post partita si è detto amareggiato per due motivi: per l’atteggiamento dei giocatori e per un mercato che, quando siamo a dieci giorni dalla fine di gennaio, ancora non decolla.

La classifica è ancora molto complicata: al momento il Milan è ottavo e la zona Champions League è sempre più lontana. Un andamento negativo che non ha però portato ad una reazione sul mercato: ad oggi, infatti, i rossoneri non hanno ancora fatto operazioni in entrata.

Nelle prossime ore però potrebbe finalmente sbloccarsi una trattativa: i rossoneri hanno ormai deciso di acquistarlo e si attende solo il via libera per chiudere l’affare. Oggi è arrivato un importante segnale che fa ben sperare i rossoneri.

Novità su Walker, ora il calciatore è più vicino

Il Milan è pronto per l’affondo decisivo per Kyle Walker. In giornata sono arrivate notizie importanti in merito: nelle prossime 24 ore potrebbe arrivare la chiusura definitiva. Con il calciatore c’è già l’accordo mentre si sta lavorando ad un’intesa con il Manchester City. Che non sembra orientato a lasciarlo partire a costo zero.

Non sembra però essere un problema per il Milan, che ha proposto una formula di prestito con diritto di riscatto per un costo totale di 6 milioni. C’è attesa per la risposta dei Citizens, che hanno preso ormai atto della richiesta del calciatore di partire. E, a proposito, oggi è arrivato un altro segnale che lascia ben poco spazio alle interpretazioni.

Quest’oggi è andata in scena la sfida Ipswich-City, che ha visto gli ospiti trionfare per 0-6. Tra gli indisponibili al match c’era proprio Walker, non convocato da Pep Guardiola in quanto ad un passo dall’addio. Nessun problema fisico: dietro questa esclusione ci sono solo motivazioni di mercato.

Walker esclude Rashford

Era nell’aria da alcune settimane: con l’arrivo di Walker, è totalmente da escludere l’operazione Rashford con il Manchester United.

Come espresso dal regolamento della Lega Serie A, è possibile tesserare un solo calciatore britannico proveniente dall’estero. Ciò ha portato i rossoneri a fare una scelta.

Ed è ricaduta su Walker. Niente da fare quindi per Rashford, che è adesso di fronte ad un bivio: nei prossimi giorni dovrà decidere la sua nuova squadra, che può essere il Borussia Dortmund o il Barcellona. La sensazione è che l’attaccante inglese stia aspettando passi avanti da parte dei blaugrana, che devono prima liberarsi di un giocatore per tesserarlo.