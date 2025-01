Sorpresa Milan: colpo in attacco ma non è Gimenez

Complicata la pista che porta a Gimenez, il Milan ripiega su un’alternativa: l’attaccante arriva dalla Spagna, i dettagli

A dieci giorni dalla fine del mercato, il Milan sta provando a fare qualche operazione per aiutare Sergio Conceicao. La rosa ha tante lacune e, nelle ultime settimane, ci sono stati tanti infortuni che hanno complicato ulteriormente le cose all’allenatore. Intanto è arrivato Kyle Walker, il primo colpo di questo gennaio: arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto. Contratto fino al 2027. Prenderà il posto di Emerson Royal, che si è infortunato gravemente col Girona (out almeno due mesi), il Milan però dovrà decidere se escludere il brasiliano dalle liste o Luka Jovic per inserire l’inglese.

Colpo dalla Spagna, ecco l’alternativa a Gimenez

Il Milan, un po’ a sorpresa, starebbe facendo anche un tentativo per prendere un altro attaccante. Alvaro Morata e Tammy Abraham non bastano: lo spagnolo sta trovando grosse difficoltà mentre il giocatore di proprietà della Roma non è mai stato un grande goleador. A Conceicao e alla squadra servono gol, e per questo si è parlato di Santiago Gimenez.

Difficile però acquistare l’attaccante messicano, che ha una valutazione di 40 milioni. Inoltre, la mancata uscita di Emerson Royal ha complicato ulteriormente la situazione perché sarebbero arrivati soldi da reinvestire. Ecco perché si sta prendendo in considerazione un’alternativa: come confermato da Luca Marchetti a Sky Sport, i rossoneri sono ancora sulle tracce di Lukebakio del Siviglia: è la prima alternativa a Gimenez che, come detto, resta un obiettivo ma è difficile da prendere adesso. Probabilmente il colpo sarà rinviato a giugno, ma a quel punto potrebbe essere aumentata la concorrenza (e il prezzo, visto che lui continua a segnare).

Chi è Lukebakio

Lukebakio è arrivato al Siviglia dall’Hertha Berlino nell’estate del 2023. In questa stagione sta trovando una buona continuità con nove reti segnate fino ad ora. C’è da dire che non si tratta di un vero e proprio centravanti: in Spagna sta giocando spesso da esterno, più a destra che a sinistra. Classe 1997, ha un contratto fino a giugno 2028.

I rossoneri starebbero riflettendo su una classica offerta di prestito con diritto di riscatto. Si tratta insomma di una pista da tenere ancora in considerazione anche se l’obiettivo numero uno è e resta Gimenez, che ieri sera col Feyenoord ha segnato altri due gol in Champions League. Il messicano è sì l’uomo giusto per il Milan perché parliamo di un centravanti di spessore e di grande presenza in area di rigore. Purtroppo quella valutazione di 40 milioni supera di molto il tetto di 20 milioni imposto dalla proprietà per i cartellini dei giocatori.