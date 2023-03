Calciomercato Milan, idea a sorpresa per il vice Theo: la rivelazione

Un giocatore a cui è impossibile rinunciare per questo Milan è Theo Hernandez, con il terzino sinistro ex Real Madrid diventato subito parte integrante dello scheletro della squadra di Stefano Pioli e idolo dei tifosi.

L’imprescindibilità di Hernandez è dovuta anche al fatto che il roster della squadra rossonera non comprenda una riserva di livello in grado di far rifiatare il terzino della nazionale francese. Pioli potrebbe contare su Ballo Touré ma le volte in cui si è dovuto puntare si questa opzione si contano sulle dita di una mano.

Secondo Calciomercato.com, Maldini e Massara vorrebbero regalare all’allenatore rossonero una riserva di valore in grado di far rifiatare Hernandez e per farlo hanno intenzione di mettere sul mercato Touré, su cui sono puntati i fari dei team francesi e turchi.

Gallo e Valeri obiettivi per il vice Hernandez

Calciomercato Milan Theo Hernandez

Nel taccuino del duo rossonero sono presenti i nomi di Antonino Gallo, esterno del Lecce classe 2000, e Emanuele Valeri, giocatore di proprietà della Cremonese classe ’98. I due terzini non hanno però convinto i toto i due dirigenti, i quali potrebbero puntare su una soluzione interna.

Infatti per il ruolo del vice Hernandez potrebbe essere promosso in prima squadra Andrea Bozzolan, classe 2004 protagonista della Primavera allenata dall’ex rossonero Ignazio Abate. Il giovane si è distinto in questa edizione della Youth League e potrebbe rappresentare una risorsa importante la prossima stagione per Stefano Pioli.