Difesa Milan, Kalulu e Tomori sono sul mercato? Le manovre rossonere

Tra i motivi che non hanno permesso al Milan di Pioli di bissare il successo in campionato dopo lo scudetto dello scorso anno sta anche nel reparto difensivo: la coppia di centrali formata da Tomori e Kalulu ha protetto la porta di Maignan dagli attacchi delle squadre di Serie A.

La Gazzetta dello Sport riporta delle statistiche interessanti sui due difensori: Tomori lo scorso anno ha chiuso il campionato con una media voto di 6,37, mentre Kalulu con 6,39. Tutt’altra pasta rispetto ai numeri di quest’anno, con il primo che si attesta su un modesto 6,01 e con il secondo che scende addirittura sotto la sufficienza, precisamente con 5,73.

Con un reparto difensivo formato da Kjaer, Kalulu e Tomori, il Milan deve intervenire sul mercato per dare nuova linfa alla fase difensiva o Pioli deve continuare a puntare su quel muro difensivo che gli ha dato tante certezze in passato?

Thiaw è promosso e Kalulu è a rischio

Un giocatore che ha visto salire le sue quotazioni in casa Milan è Thiaw, difensore acquistato per 7 milioni e che ha fatto vedere di essere il difensore titolare del futuro. Discorso diverso per Simon Kjaer, che a 34 anni non può pretendere la titolarità e la guida della difesa rossonera, nonostante la partenza dal primo minuto negli euroderby di Champions.

Per spazzare via i dubbi, Kalulu e Tomori devono tornare a garantire prestazioni di livello come nel campionato scorso. Il primo è arrivato a parametro zero e un’eventuale offerta da capogiro potrebbe portare il giocatore lontano da Milano, mentre il secondo è arrivato dal Chelsea per 29 milioni di euro e la sua valutazione attuale è leggermente superiore. Il Milan spera di ritrovare la sua coppia di centrali per proteggere nuovi successi.