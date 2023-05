Protesta della Curva Sud in vista di Juventus-Milan: svelato il motivo

La vittoria sproporzionata per 5 a 1 del Milan contro la Sampdoria ha riportato la squadra di Stefano Pioli sul binario della vittoria, dopo la sconfitta contro l’Inter in Champions League e il mancato accesso alla finale di Istanbul.

San Siro e la Curva Sud hanno supportato i rossoneri, con la tifoseria che ha apprezzato la tripletta di Giroud, attaccante fondamentale per lo scacchiere di Pioli. La parte più accesa del tifo milanista è stata protagonista della vicenda Di Marco, “colpevole” di aver cantato un coro avverso alla Curva. Ma la frangia più calorosa del tifo rossonero fa parlare di se anche per altri motivi.

La Curva Sud diserta la trasferta di Torino per il caro prezzi

Juve Milan Curva Sud

Infatti la Curva Sud ha deciso di disertare la trasferta di Torino, che vedrà il Milan scontrarsi contro la Juve in uno spareggio fondamentale per la zona Champions, per via del caro prezzi sui biglietti dell’Allianz Stadium.

Attraverso i social, la Curva ha espresso il suo disappunto con queste parole: “Domenica 28 maggio è in programma Juventus-Milan, partita fondamentale sia per la storica rivalità che per l’importanza del risultato per le sorti del nostro campionato. Tuttavia con grande dispiacere Curva Sud Milano e Aimc comunicano ufficialmente che diserteranno la trasferta e invitano tutti i tifosi rossoneri a fare altrettanto. La scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80€!!!), e dalle modalità di vendita del settore ospiti. […] La tifoseria organizzata resta a Milano, invitiamo tutti i Milanisti a fare altrettanto“.

La Curva Sud continua a essere protagonista di questo finale di stagione del Milan, con la squadra di Pioli che non può fallire il match point di Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri.