L’agenda di Ibra: atteso a Linate giovedì mattina

L’agenda di Zlatan Ibrahimovic è già pronta. Lo svedese, come rivela La Gazzetta dello Sport, atterrerà con un volo privato all’aeroporto di Linate giovedì in tarda mattinata, intorno alle 11.00 dopo aver trascorso Capodanno in Svezia.

Le visite di rito si terranno alla clinica La Madonnina, quindi idoneità sportiva, test atletici a Milanello e firma del contratto. Venerdì mattina ci sarà la conferenza stampa a Casa Milan, poi il primo allenamento agli ordini di Stefadno Pioli.