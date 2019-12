Serie A, i bomber del decennio: ci sono anche due ex rossoneri

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex centravanti rossonero Gonzalo Higuain, per quanto riguarda il campionato italiano, è uno dei dieci migliori marcatori degli ultimi dieci anni. Nella fattispecie, con 121 centri, l’attaccante classe ’87 occupa, in condivisione con Mauro Icardi, il secondo posto di questa particolare classifica, alle spalle di Antonio Di Natale (125). Anche nella graduatoria

relativa alle migliori medie gol in Serie A dell’ultimo decennio figura un ex milanista: Zlatan Ibrahimovic. Quest’ultimo, che potrebbe tornare al Milan proprio a gennaio, vanta una media di 0.69 reti a partita (la stessa di Cristiano Ronaldo) e si trova alle spalle solo di Cavani e Lukaku (0.71) e di Diabaté (0.73).