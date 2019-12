Milan-Ibra: previsto un summit prima di Natale

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan vorrebbe a tutti i costi capire le intenzioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non ha ancora preso una decisione in merito alla proposta rossonera. Il club di Via Aldo Rossi sarebbe stanco di aspettare. Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, prima di Natale sarebbe previsto un summit per definire il si o il no dell’ex Galaxy.

Ibrahimovic si sentirebbe dubbioso sul reale apporto che potrebbe dare alla squadra rossonera. La Serie A è un passo più lungo rispetto quando militava in America sino a qualche mese fa. Nei giorni scorsi, il duo Boban-Maldini avrebbe contattato Mino Raiola, agente dello svedese per discutere sulla possibile trattativa ma sino a quando l’ex PSG non si decide, qualsiasi tipo di avanzamento non sarebbe consigliabile.

Ibrahimovic tenderebbe molto il fallimento tecnico e non vorrebbe rovinare i rapporti con l’ambiente rossonero, soprattutto con i tifosi che lo hanno elogiato sin qui, ma l’idea di tornare lo stuzzicherebbe. L’offerta che il Diavolo ha presentato all’ex attaccante del Manchester Utd sarebbe di 3 milioni sino al termine della stagione e rinnovo del contratto per l’annata successiva in caso di raggiungimento del quarto posto.

Appuntamento, dunque, a dopo la sfida contro l’Atalanta. Intanto, Ibrahimovic avrebbe rifiutato nuovamente la Premier, l’Everton in modo particolare.