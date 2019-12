Pistocchi contro Boban: “In società dovrebbero stare zitti e vergognarsi”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il noto giornalista ed opinionista di calcio, Maurizio Pistocchi, è intervenuto su Twitter in seguito al disastro del Milan contro l’Atalanta, dove la squadra di Stefano Pioli ha rimediato un pesante – e storico – 5-0. Ecco le sue dure parole: “Siamo super-contenti di Stefano Pioli, di come sta lavorando” Zvone Boban Dopo 10 partite di Pioli, con 12 punti, media 1.2 ( peggiore di quella di Giampaolo) e il 5:0 contro l’Atalanta bisognerebbe avere il pudore di stare zitti e vergognarsi. Come ha fatto Gigio Donnarumma”.