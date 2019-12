Sampdoria, Audero: “Vogliamo iniziare il 2020 con un risultato positivo”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Emil Audero, portiere della Sampdoria prossima avversaria del Milan al rientro dalla sosta natalizia, ha concesso una lunga intervista a Telenord, parlando anche del momento della squadra blucerchiata.

Queste le sue parole più importanti: “Con Ranieri lavoriamo con molta intensità, il sorriso, c’è voglia di fare bene. Il suo cambiamento si è sentito, parlo della quotidianità, perchè alla domenica ci sono tanti altri fattori. In settimana ha portato un cambiamento in positivo, finora penso si sia visto. Mi aspetto un 2020 positivo, con la Samp che faccia risultati positivi sin da subito. A livello personale mi aspetto un anno ancora di crescita, dove il massimo coronamento di un sogno sarebbe la convocazione in Nazionale. Ci sono tantissimi giovani molto bravi, parlando di attualità adesso ci sono Donnarumma e Sirigu che stanno facendo molto bene e si giocheranno un posto per l’Europeo“.