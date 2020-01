Begovic in conferenza stampa: “Donnarumma uno dei migliori. Voglio essere un esempio per il gruppo”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Si è conclusa da pochissimo anche la conferenza di Asmir Begovic, presentato insieme al suo nuovo compagno di squadra Simon Kjaer. Il portiere bosniaco classe ’87 arriva in prestito secco dal Bournemouth, dopo aver giocato in prestito al Qarabag fino allo scorso 31 dicembre. Ecco le sue parole: “È un grande onore essere parte di un club così grande. Il benvenuto di tutti è stato incredibile, non vedo l’ora di portare il club più in alto. Il mio obiettivo? Aiutare la squadra in questi 6 mesi e portare il club al successo“.

Su Donnarumma: “Gigio è molto bravo, mi ha dato un grande benvenuto. È uno dei migliori al mondo senza dubbio“. Sugli obiettivi della squadra: “L’obiettivo è giocare ogni partita e dare tutto per il club. Dovremmo competere con le squadre migliori. Ibra? È un giocatore di grande qualità che si aspetta tanto da noi. Affrontarlo è molto emozionante. Lui è un vincitore, giocare contro di lui è stato incredibile.” Sulla sua esperienza: “Siamo stati presi io e Simon per aiutare il gruppo e dare un esempio al gruppo con la nostra professionalità e aiutare i giovani ad avere fiducia e diventare la miglior versione di loro stessi“. Sulla proposta del Milan: “Non sono sorpreso dell’offerta del Milan. Ho avuto un’ottima esperienza al Chelsea, ma ora guardo al futuro. Per adesso starò qui 6 mesi, vedremo in futuro” Su San Siro: “San Siro è un posto fantastico, grande tradizione e grande storia. È un piacere poter giocare lì. Il calcio italiano? Ho sentito tante cose ottime, ho amici che hanno giocato e giocano qui. I tifosi sono molto appassionati, non c’è grande differenza con la Premier League“.