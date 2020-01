CorSera – Donnarumma, rinnovo complicato. Real alla finestra

Il portiere piace a Real e PSG

Il Milan sembra vivere finalmente un momento positivo. Merito dell’arrivo di Ibra. Merito del nuovo sistema di gioco. Del ritrovato Rebic. Ma merito, indiscusso, anche di Gigio Donnarumma.

Il suo contratto con il Milan scade il 30 giugno 2021

Il portiere classe 1999 è stato letteralmente insuperabile contro il Brescia e le sue prestazioni, valgono tutti gli elogi del caso. Caso che potrebbe nascere invece, in merito al suo rinnovo di contratto.

Donnarumma guadagna 6 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2021. Secondo il Corriere della Sera, sembra difficile che il Milan possa spingersi avanti per un consistente aumento di ingaggio. Guadagna infatti il doppio del tetto salariale massimo imposto dalla società.

La situazione non è allarmante, ma resta da monitorare. Trattenere il portiere della Nazionale non sarà semplice, difendersi dalle avance dei tanti club estimatori, nemmeno. Alla finestra ci sono Real Madrid e PSG.

L’ottimismo in casa rossonera rimane, ma la prudenza, in questi casi, non è mai troppa.