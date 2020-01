43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Intervenuto durante la conferenza stampa pre Napoli-Juventus, l’ex tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha parlato – tra le altre cose – di un ipotetico futuro all’Inter come allenatore: “Io sono un professionista, poi mi fermo e ragiono, ho scritto pagine importanti per il Milan, ho allenato il Milan, ma mai dire mai. La parola tradimento non è corretta“.