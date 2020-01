GdM – Milan, interessa Viña del Nacional

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sono ore intensissime per quanto riguarda il mercato del Milan, sia in entrata che in uscita. Con la cessione al PSV di Ricardo Rodriguez, il Milan è alla ricerca di un sostituto in quel ruolo. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il nome nuovo sarebbe quello di Matias Viña, laterale classe ’97 del Nacional. I rossoneri avrebbero già fatto un’offerta tra i 6,5 e i 7 milioni di euro più il 20% su una futura rivendita. Il club uruguaiano non è convinto e chiederebbe uno sforzo ulteriore alla società di via Aldo Rossi.