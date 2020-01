Milan, in onore di Kobe Bryant domani sera lutto al braccio e minuto di silenzio

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il mondo dello sport è in lutto. La perdita prematura di una leggenda come Kobe Bryant ha shockato tutti, dagli appassionati di NBA ai non. Il “Black Mamba” è entrato nei cuori di tutti, per la passione e la dedizione dimostrata nel corso della sua incredibile carriera, coronata dai 5 titoli NBA.

Kobe era un grandissimo tifoso del Milan, ed è anche per questo che, come comunicato via twitter dalla società rossonera, in occasione del match di Coppa Italia di domani sera, verrà osservato un minuto di silenzio in suo onore. Inoltre, i giocatori del Milan indosseranno il lutto al braccio.