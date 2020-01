40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riferito anche da Sky Sport, domenica pomeriggio, in occasione della gara interna contro il Verona, valida per la 22ma giornata del campionato in corso, lo squalificato Bennacer verrà sostituito da Rade Krunic. Stefano Pioli, per ora, non avrebbe infatti intenzione di schierare davanti alla difesa Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco, che contro il Torino è stato autore di una doppietta, verrà riproposto nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo.