Si passa al 4-4-2 con un “nuovo” Leao

Zlatan Ibrahimovic ha scelto il suo “fratellino” Rafael Leao. Secondo il Corriere della Sera, i due faranno già coppia titolare a Cagliari in un nuovo modulo 4-4-2 ridisegnato apposta da Stefano Pioli. Obiettivo: valorizzare al meglio le caratteristiche dei due attaccanti che sembrano avere particolare feeling tanto che a Milanello assicurano un netto cambio di atteggiamento da parte del giovane portoghese dall’arrivo di Ibra.

Fare peggio in attacco è complicato, visto che il Milan ha segnato appena 16 gol ed è il quartultimo attacco del campionato, a secco da oltre 300 minuti. A mettere qualche pallone in mezzo dovrebbe esserci Castillejo, con Suso relegato in panchina, in attesa che dal mercato arrivi un nuovo esterno.