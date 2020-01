46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, starebbe tornando in auge l’idea di un possibile scambio Paquetá-Bernardeschi. Al momento, non c’è nessuna trattativa in corso tra Juve e Milan, ma le due società la tengono comunque in mente come possibile opzione.