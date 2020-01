SM – Milan Femminile: contro l’Empoli out anche Salvatori Rinaldi e Kulis

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan Femminile torna in campo domenica contro la neo promossa Empoli Ladies. Maurizio Ganz dovrà purtroppo tenere conto di qualche problema di formazione. Infatti, oltre a Lady Andrade, dovrà fare a meno anche di Deborah Salvatori Rinaldi, alle prese nuovamente con la medesima fastidiosissima fascite plantare. L’ex Florentia, come la colombiana salterà certamente la sfida contro le toscane ma punterà ad esserci contro la Roma di Betty Bavagnoli al Vismara fra 10 giorni. La nunero 22 rossonera ha realizzato sin ora tre reti in campionato, due particolarmente decisive contro Inter e Fiorentina. Al suo posto Maurizio Ganz potrebbe proporre il neo acquisto Pamela Begic.

Non solo in attacco, anche a centrocampo continua il calvario di Lidija Kulis, alle prese con un altro problema fisico. Il recupero totale della bosniaca dovrebbe essere verso fine gennaio/ primi di febbraio.