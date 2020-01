Tra l’entusiasmo dei tifosi, inizia il conto alla rovescia per l’Ibra-day

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Grande entusiasmo tra la tifoseria rossonera per l’arrivo a Milano di Zlatan Ibrahimovic, atteso nella giornata di domani. Il giocatore, pronto a fare (nuovamente) la differenza, è atteso da tutto il mondo rossonero per la sua seconda esperienza al Milan. Nella giornata di domani sbarcherà all’aeroporto di Linate alle ore 11, successivamente svolgerà le visite mediche presso la clinica “La Madonnina” di Milano, con seguente idoneità sportiva al CONI e infine svolgerà i consueti test fisici e atletici presso il centro rossonero, Milanello. Nella giornata di venerdì, infine, verrà ufficializzato il suo acquisto con la presentazione alla stampa e a tutto il mondo rossonero. Nella stessa giornata, dopo aver conosciuto i compagni, svolgerà il primo allenamento in gruppo agli ordini di mister Pioli. Solo dopo i primi test, Stefano Pioli deciderà se convocare lo svedese già per la partita contro la Sampdoria, in programma il prossimo 6 gennaio.