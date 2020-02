Baresi: “Tante volte abbiamo ribaltato i pronostici, il Milan è in salute”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Continuano ad arrivare le parole di coloro che sono stati grandi protagonisti dei derby passati. Anche lo storico capitano rossonero Franco Baresi ha voluto dire la sua in un intervista realizzata dal Corriere della Sera. Ecco le sue parole: “Il derby è una partita unica, vista in tutto il mondo. Ora nell’era dei social e delle pay tv è un evento mediatico pazzesco, dove ogni particolare è amplificato. Quando ho iniziato non era così: solo i pochi eletti che riempivano San Siro potevano gustarsi per intero lo spettacolo. Disparità di valori incolmabile con l’Inter? Ma no, i derby van giocati. Tante volte abbiamo ribaltato i pronostici, il divario in certe partite non conta. Il Milan è in salute. La squadra è diventata più consapevole e convinta dei propri mezzi. Del resto i risultati danno morale, la squadra si sta riprendendo. Il Milan ha tutto per creare a Conte qualche problema. Con il suo carisma Ibra trasmette positività. Abbiamo avuto di recente un calendario agevole e lo abbiamo sfruttato, recuperando anche partite che due mesi fa magari sarebbero state perse”.