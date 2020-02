Collovati avvisa l’Inter: “Non è il Milan di un mese e mezzo fa”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Intervistato dal Corriere della Sera, Fulvio Collovati, che di derby se ne intende essendo un ex di entrambe le squadre, ha detto la sua sul pronostico di stasera:

“Sulla carta l’Inter ha i favori del pronostico ma il Milan, se ha Ibra in campo, non è quello di un mese e mezzo fa. Pioli deve affidarsi all’umiltà. Non può pensare di andare ad aggredire gli avversari o giocare a viso aperto. Rischierebbe di sbattere contro il muro e concedere spazi alle ripartenze di Lukaku. Da più di 30 anni non ricordavo un derby con una differenza di valori così. Quanti fra i milanisti attuali avrebbero giocato nella squadra di Berlusconi? Forse il portiere. Il club ha bisogno di capire quali sono i giocatori su cui fondare la ricostruzione”.