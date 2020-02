Pioli a Sky Sport: “Ieri dovevamo affrontare meglio la mezz’ora finale, ora testa al derby”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

A margine della premiazione per la Panchina d’oro, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “La testa è al derby, abbiamo appena iniziato una settimana importante. Purtroppo, ieri non siamo riusciti a vincere, ma ora stiamo lavorando per preparare al meglio una partita delicata, importante e difficile”. Sulla gara contro il Verona: “Ci abbiamo messo tanta generosità e tanta voglia. Non ci sono rimpianti, non ci sono dubbi. Dovevamo affrontare meglio la mezz’ora finale, in cui abbiamo avuto le occasioni per vincere la gara, dal momento che c’era la possibilità di vincere”.

Sull’Inter: “L’Inter è una squadra solida, compatta e forte in tutti i reparti. In campionato sta ottenendo risultati incredibili. Dobbiamo prepararci bene perché affronteremo una squadra completa. Queste sono partite in cui non contano tantissimo i valori dimostrati fino a questo momento e non contano neanche i punti di distanza in classifica. Credo che la squadra abbia le qualità per fare bene nel derby”.

Su Ibra: “Meno sei dipendente da un singolo giocatore e più hai le possibilità di avere gli equilibri giusti. È inevitabile che giocatori importanti possano poi dare alla squadra ottime prestazioni. La squadra sta lavorando per crescere e migliorare. Nelle ultime uscite abbiamo messo in campo delle prestazioni importanti, con qualità e con la giusta intensità. Ibra ha avuto un affaticamento complicato da un’influenza, che ora è passata. Spero che sia in campo domenica”.

Su Daniel Maldini: “È un ragazzo di talento dotato di una buona tecnica ed è bravo con entrambi i piedi. È un giovane di belle speranze. Pensavo fosse il momento giusto per metterlo dentro”.

Sull’Europa: “Deve essere un obiettivo per un club prestigioso come il Milan. L’unica cosa che dobbiamo fare, e sulla quale dobbiamo essere concentrati, è il nostro lavoro quotidiano. Dobbiamo provare ad affrontare tutte le prossime partite come se fossero importanti. Il campionato è complicato e competitivo, vincere le partite sarà difficile e dovremo quindi mettere in campo prestazioni importanti”.