CorSera – Balotelli, è già addio col Brescia? C’è il Galatasaray

L’ex Milan in cerca di una nuova strada

L’ex Milan Mario Balotelli, sembra già aver trovato una nuova strada. Dopo nemmeno dodici mesi dal suo approdo al Brescia e una stagione non proprio esaltante condita da tante polemiche, è in uscita dalle rondinelle. Il Brescia pare non aver gradito alcune dichiarazioni sui social del proprio attaccante e potrebbe salutarlo a fine stagione.

Il contratto di Super Mario si scioglierà in caso di retrocessione e Mino Raiola si guarda già intorno per la prossima stagione. L’agente avrebbe contattato il Galatasaray, squadra turca che sembra essere l’unica ancora interessata a puntare su Balotelli.