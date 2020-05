TS – Svelati gli obiettivi di Rangnick: Boga e Boadu

Ralf Rangnick sta plasmando da lontano il suo nuovo Milan. Il possibile approdo di Braida a Milanello non ha fermato le idee del tecnico tedesco che ha già fatto qualche nome alla dirigenza per rinforzare la squadra.

Come riporta Tuttosport i primi obiettivi sono Jeremie Boga e Myron Boadu. L’ala attualmente in forza al Sassuolo è di proprietà del Chelsea che lo valuta almeno 20 milioni di euro. Il giovane attaccante olandese invece è in forza all’AZ Alkmaar e ha segnato quest’anno 20 gol in 32 presenze: lo propone Raiola mentre la società neerlandese valuta il classe 2001 quasi 25 milioni.