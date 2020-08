GdS – Dumfries primo nome per la fascia destra

Circola già da tempo ormai il nome di Denzel Dumfries per il ruolo di terzino destro. L’obiettivo del Milan sarebbe quello di creare una coppia di terzini atleticamente devastante, capace di arrivare al 90esimo con tanta lucidità e corsa, come sta dimostrando Theo Hernandez sulla sinistra, per fare chiarezza.

La trattativa si potrebbe fare anche perché l’agente del terzino olandese è Raiola, con cui il Milan si dovrà incontrare per i rinnovi di Donnarumma e di Ibra. La cifra per il giocatore è sui venti milioni, si punta forte su di lui, altrimenti l’alternativa sarebbe Emerson Royal del Barcellona, sui 25 milioni di euro.