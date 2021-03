TS – Il Milan adocchia il classe 2002 Hlozek. Il centravanti dello Sparta Praga è seguito da mezza Europa: anche Juve e Napoli su di lui

In Repubblica Ceca sta crescendo uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo: si tratta di Adam Hlozek, centravanti classe 2002, che si sta mettendo in mostra con la maglia del suo Sparta Praga e con la Nazionale Under 21. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il Milan lo ha messo nel mirino e vorrebbe bruciare la concorrenza per lui.

Stando a ciò che scrive il quotidiano torinese, già diversi club europei hanno puntato gli occhi addosso al giovane attaccante: fra questi, spiccano il Lipsia e il Borussia Dortmund in Germania, mentre in Inghilterra c’è il West Ham interessato. Prima punta dal fisico importante, un talento, con fiuto per il gol ma anche tanta tecnica e velocità, che non è passato inosservato nemmeno in Italia: il Milan, infatti, deve fare attenzione alla concorrenza di Juventus e Napoli, che sono sul calciatore da più tempo.